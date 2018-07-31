В МИД РФ подтвердили информацию о гибели журналистов в Африке

"По информации, поступающей из Центральноафриканской Республики, 30 июля неподалеку от г.Сибю (300 км к северу от столицы ЦАР - г.Банги) погибли три человека, которые имели при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля", - говорится в сообщении.

По информации МИД, тела погибших уже доставлены в Банги.

"Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было проинформировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на родину", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также выразили соболезнования родным и близким погибших и готовы предоставить их семьям необходимую поддержку.

Напомним, в Центральноафриканской Республике погибла российская съемочная группа: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.