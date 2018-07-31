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ООН надасть підтримку владі ЦАР в розслідуванні вбивства російських журналістів

ООН надасть підтримку владі ЦАР в розслідуванні вбивства російських журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Організація об’єднаних націй (ООН) надасть підтримку владі Центральноафриканської республіки в розслідуванні загибелі трьох російських журналістів. Про це повідомив представник місії ООН по стабілізації в ЦАР Володимир Монтейро, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.

“Звичайно, ми надамо підтримку місцевій поліції, наша поліція допомагатиме місцевій владі в розслідуванні події”, — сказав він, зазначивши, що поліція ЦАР вже повідомила, що її можливостей може не вистачити для проведення розслідування.

При цьому Монтейро пояснив, що ООН не володіє інформацією про те, в якому статусі троє загиблих знаходилися в ЦАР. “Ми не можемо підтвердити їх особистості або те, чи були вони журналістами, — сказав він. — Наш патруль лише доставив їх в госпіталь”. Раніше представник ООН повідомив ТАРС, що тіла трьох загиблих чоловіків були доставлені в столицю країни Бангі.

Як повідомляв УНН, у Центральноафриканській Республіці загинули три людини, які мали при собі тільки журналістські документи, видані на ім’я Кирила Радченка, Олександра Расторгуєва та Орхана Джемаля. Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.

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