ООН надасть підтримку владі ЦАР в розслідуванні вбивства російських журналістів

“Звичайно, ми надамо підтримку місцевій поліції, наша поліція допомагатиме місцевій владі в розслідуванні події”, — сказав він, зазначивши, що поліція ЦАР вже повідомила, що її можливостей може не вистачити для проведення розслідування.

При цьому Монтейро пояснив, що ООН не володіє інформацією про те, в якому статусі троє загиблих знаходилися в ЦАР. “Ми не можемо підтвердити їх особистості або те, чи були вони журналістами, — сказав він. — Наш патруль лише доставив їх в госпіталь”. Раніше представник ООН повідомив ТАРС, що тіла трьох загиблих чоловіків були доставлені в столицю країни Бангі.

Як повідомляв УНН, у Центральноафриканській Республіці загинули три людини, які мали при собі тільки журналістські документи, видані на ім’я Кирила Радченка, Олександра Расторгуєва та Орхана Джемаля. Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.