СБУ привела свіжі факти масових втрат російської ПВК "Вагнер" у Сирії та Судані

“Служба безпеки України оприлюднює чергові докази приховування владою РФ фактів масових втрат російських найманців позаштатного підрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою ПВК „Вагнер“ на території інших країн”, — зазначається у повідомленні.

У прес-центрі зазначається, що 07 лютого минулого року внаслідок зухвалої атаки під час перемир’я на сили сирійської опозиції у районі Дейр-ез-Зору загинуло понад сто російських військових. У СБУ зазначають, що наявні у них матеріали свідчать, що участь бійців “ПВК Вагнера” у цьому нападі безпосередньо оплатив російський бізнесмен та “кухар Путіна” Євген Пригожин.

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Додається, що СБУ встановила та у жовтні минулого року оприлюднила список з понад 200 російських найманців так званого “пригожинського наступу”, більша частина яких у 2014-2017 роках брала участь у терористичній діяльності на Донбасі. Окрім цього, СБУ провела ряд спецбрифінгів та оприлюднила низку інформаційних матеріалів із доказами загибелі як мінімум 64 членів “ПВК Вагнера”: 57 громадян РФ, двоє з яких також мають громадянство Молдови та України відповідно, шістьох українців та одного Вірменії.

“Але російська влада продовжує брехати власному народу і світовій спільноті та фактично відмовляється визнавати померлими всіх знищених членів „ПВК Вагнера“. За наказом вищого російського керівництва до цього залучено не тільки ГУ ГШ ЗС та ФСБ, але і апарат Міністерства внутрішніх справ РФ. Як черговий доказ СБУ оприлюднює фото внутрішніх паспортів загиблих 7 лютого минулого року в Сирії 57 громадян РФ, при цьому кожен бажаючий може особисто впевнитися у брехні російської влади, перевіривши дійсність цих паспортів на ресурсі Головного управління з питань міграції МВС РФ”, — зазначили в СБУ.

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Зокрема додається, що з 57 померлих членів “ПВК Вагнера” лише стосовно чотирьох осіб (Ананьєв К.Б., Ігнатьев А.В., Нікулін О.А., та Соломатов С.В.) під час перевірки повідомляється про недійсність паспортів “у зв’язку зі смертю”, відносно ще двох (Вертинський В.В., Ганчєров С.Г.) — “вилучено, знищено”. Решта 51 паспорт продовжують вважатися дійсними, навіть через рік з дати загибелі найманців.

“Таке цинічне приховування відбувається на фоні результатів багатьох журналістських розслідувань західних та російських ЗМІ, які не тільки підтвердили інформацію СБУ, але й оприлюднили додаткові докази загибелі понад трьох десятків „вагнеровців“. Ці дані підкріплені свідченнями їх рідних про обставини смерті у Сирії, фото свідоцтв про смерть та місць поховань найманців”, — зазначили у відомстві.

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Уточнюється, що детальна інформація за кожним із 64 знищених у Сирії російських військових оприлюднена “Громадським центром дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України “Миротворець”.

“Водночас, СБУ не виключає, що цинічне приховування російською владою смерті найманців використовується Є.Пригожиним, керівництвом ГУ ГШ ЗС РФ та командуванням „ПВК Вагнера“ для особистого збагачення через привласнення „заробітку мертвих душ“, які продовжують рахуватися живими за штатним розписом цього терористичного підрозділу. У цьому випадку мова може йти про заробіток у два мільйони доларів”, — уточнюється у повідомленні.

Коментуючи оприлюднену інформацію, голова СБУ Василь Грицак наголосив, що “весь світ є свідком суцільної російської брехні”.

“Брехня про відсутність регулярних російських військ на Донбасі та непричетність до збиття Боїнгу МН-17, брехня про відсутність російських бойовиків „ПВК Вагнера“ та їх масову загибель в Сирії, брехня про непричетність офіцерів ГУ ГШ ЗС РФ до спроби отруєння родини Скрипалів у британському Солсбері, брехня про непричетність російських найманців до вбивства російських же журналістів в ЦАР та придушення народних протестів у Судані. Брехня замішана на крові, жадібності та страху за вчинені злочини — це справжнє обличчя російських спецслужб. Ситуація з паспортами вбитих найманців ‒ яскраве цьому підтвердження”, — підкреслив Грицак.

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У СБУ зазначають, що вони встановили факт загибелі ще двох осіб зі списку 206 найманців “ПВК Вагнера”, який був оприлюднений Службою у вересні 2018 року, а саме — Елізарова Олега Володимировича , 18.04.1967 р.н., громадянина Республіки Казахстан, м. Талдикорган, особистий номер у ПВК М-2701; та Марченка Віктора Миколайовича, 02.02.1968 р.н., громадянин РФ, м. Смоленськ.

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“Однак Служба безпеки України не виключає, що ці найманці були знищені у Судані, адже має підтвердження участі у придушенні народних протестів у цій африканській країні у грудні 2018 — січні 2019 років окремих учасників минулорічного „пригожинського наступу“ під Дейр-ез-Зором”, — прокоментували у СБУ.

Як повідомили у прес-центрі, Служба безпеки України має намір найближчим часом оприлюднити додаткові докази терористичної діяльності співробітників позаштатного підрозділу ГУ ГШ ЗС РФ під назвою “ПВК Вагнера” в Україні.

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Як повідомляв УНН, 30 липня 2018 року в ЦАР були вбиті журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв і оператор Кирило Радченко. За завданням “Центру управління розслідуваннями”, що фінансується Михайлом Ходорковським, вони працювали над проектом “Російські найманці”, присвяченому приватним військовим компаніям, а саме ПВК Вагнера.