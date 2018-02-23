Негласний керівник "Вагнера" Пригожин має контакти з Кремлем і Сирією - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Євгеній Пригожин, якого пов'язують з ПВК "Вагнер", тісно контактував з Кремлем і Сирією до і після авіаудару США, в результаті якого загинули росіяни, повідомляє Washington Post з посиланням на американську розвідку, передає УНН.
Згідно з даними розвідки США, російський олігарх Пригожин, який, як вважають, контролює російських найманців, які атакували війська США та їхніх союзників в Сирії в цьому місяці, знаходився в тісному контакті з кремлівськими і сирійськими посадовцями як і до, так і після нападу.
У перехоплених повідомленнях в кінці січня олігарх Євгеній Пригожин сказав високопоставленій сирійській офіційній особі, що він "отримав дозвіл" від невизначеного російського міністра просуватися вперед з "швидкою і сильною" ініціативою, яка відбудеться на початку лютого.
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Відомо, що він має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним ще з часів, коли він був ресторатором в Санкт-Петербурзі, і розширив ці зв'язки, включаючи контракти з Міноборони Росії.
Серед його різних підприємств розвідка США вважає, що Пригожин також "майже напевно" контролює російських найманців, які борються в Сирії від імені президента Башара Асада ("Вагнер" - ред.).
Згідно з даними російських новин, ці найманці ультранаціоналістичні росіяни та військові ветерани, деякі з яких також брали участі у конфлікті на Донбасі.
Перехоплені повідомлення показують не тільки те, що Пригожин особисто брав участь в плануванні нападу, а в тому, що він обговорював його з сирійськими посадовцями, в тому числі Міністром у справах президента Мансур Фадлалла Аззамом.
Так 24 січня Пригожин сказав, що напередодні він отримав дозвіл від невизначеного російського міністра просуватися вперед з «швидкою і сильною» ініціативою і чекав рішення сирійського уряду.
30 січня Пригожин «вказав, що у нього є «хороший сюрприз» для «Асада», який буде з 6 по 9 лютого». За словами одного розвідника Орт, також Аззам запевнив Пригожина в тому, що йому заплатять за його роботу.
У звітах вказувалося збільшення темпів зв'язку між Пригожиним і кремлівськими чиновниками за той же період, в тому числі начальником штабу Путіна Антоном Вайно і заступником начальника штабу Володимиром Островенком, але зміст цих переговорів невідомий.
Повідомлення тривали до 5 лютого і поновилися на наступний день після атаки.
Спецназ США при базовій і надземної розвідці бачив атакуючу силу, яка мобілізувалася на захід від річк, принаймні за тиждень до нападу.
При цьому, представники спецслужб США відмовилися коментувати звіти, витяги з яких були передані The Washington Post.
У США вважають, що атака стала найбільшою прямою загрозою їх військовій присутності в східній Сирії, оскільки сили США спеціального призначення почали розгортатися там в 2015 році на підтримку своїх сирійських союзників в боротьбі проти ісламської держави. У цьому епізоді також піднімаються питання про триваюче співробітництво США в Сирії з Росією, основним помічником Асада в громадянській війні, яка все частіше накладається на кампанію Сполучених Штатів проти ісламської держави.
Зараз США і російські війська Асада розділені лише декількома милями в частинах східної Сирії по лінії "деконфлікса", яка обмежує першу східну сторону річки Євфрат.
В останні роки американські і російські офіцери підтримували майже щоденний телефонний контакт, щоб їхні літаки і сили не стикалися один з одним.
Міжнародні ЗМІ розходяться в думці щодо кількості загиблих росіян. За даними агентства Bloomberg, всього в результаті нальоту загинули понад 200 осіб, більшість з яких - росіяни.
15 лютого в МЗС РФ підтвердили, що в результаті удару очолюваної США коаліції в Сирії могли загинути п'ять росіян.