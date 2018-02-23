Негласний керівник "Вагнера" Пригожин має контакти з Кремлем і Сирією - ЗМІ

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 179546 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 183319 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 315742 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 220913 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 325433 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 214030 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 239508 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254838 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246932 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136365 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 58882 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 146042 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 52855 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 55817 перегляди
У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

26 березня, 16:56 • 33181 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 146042 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 179556 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 315751 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 325441 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 281877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101581 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 89456 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125191 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142423 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147708 перегляди
Актуальне
Негласний керівник "Вагнера" Пригожин має контакти з Кремлем і Сирією - ЗМІ

Негласний керівник "Вагнера" Пригожин має контакти з Кремлем і Сирією - ЗМІ

Київ • УНН

 • 17509 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Євгеній Пригожин, якого пов'язують з ПВК "Вагнер", тісно контактував з Кремлем і Сирією до і після авіаудару США, в результаті якого загинули росіяни, повідомляє Washington Post з посиланням на американську розвідку, передає УНН.

Згідно з даними розвідки США, російський олігарх Пригожин, який, як вважають, контролює російських найманців, які атакували війська США та їхніх союзників в Сирії в цьому місяці, знаходився в тісному контакті з кремлівськими і сирійськими посадовцями як і до, так і після нападу.

У перехоплених повідомленнях в кінці січня олігарх Євгеній Пригожин сказав високопоставленій сирійській офіційній особі, що він "отримав дозвіл" від невизначеного російського міністра просуватися вперед з "швидкою і сильною" ініціативою, яка відбудеться на початку лютого.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генерал США про удар по "Вагнеру" в Сирії: ми попереджали

Відомо, що він має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним ще з часів, коли він був ресторатором в Санкт-Петербурзі, і розширив ці зв'язки, включаючи контракти з Міноборони Росії.

Серед його різних підприємств розвідка США вважає, що Пригожин також "майже напевно" контролює російських найманців, які борються в Сирії від імені президента Башара Асада ("Вагнер" - ред.).

Згідно з даними російських новин, ці найманці ультранаціоналістичні росіяни та військові ветерани, деякі з яких також брали участі у конфлікті на Донбасі.

Перехоплені повідомлення показують не тільки те, що Пригожин особисто брав участь в плануванні нападу, а в тому, що він обговорював його з сирійськими посадовцями, в тому числі Міністром у справах президента Мансур Фадлалла Аззамом.

Так 24 січня Пригожин сказав, що напередодні він отримав дозвіл від невизначеного російського міністра просуватися вперед з «швидкою і сильною» ініціативою і чекав рішення сирійського уряду.

30 січня Пригожин «вказав, що у нього є «хороший сюрприз» для «Асада», який буде з 6 по 9 лютого». За словами одного розвідника Орт, також Аззам запевнив Пригожина в тому, що йому заплатять за його роботу.

У звітах вказувалося збільшення темпів зв'язку між Пригожиним і кремлівськими чиновниками за той же період, в тому числі начальником штабу Путіна Антоном Вайно і заступником начальника штабу Володимиром Островенком, але зміст цих переговорів невідомий.

Повідомлення тривали до 5 лютого і поновилися на наступний день після атаки.

Спецназ США при базовій і надземної розвідці бачив атакуючу силу, яка мобілізувалася на захід від річк, принаймні за тиждень до нападу.

При цьому, представники спецслужб США відмовилися коментувати звіти, витяги з яких були передані The Washington Post.

У США вважають, що атака стала найбільшою прямою загрозою їх військовій присутності в східній Сирії, оскільки сили США спеціального призначення почали розгортатися там в 2015 році на підтримку своїх сирійських союзників в боротьбі проти ісламської держави. У цьому епізоді також піднімаються питання про триваюче співробітництво США в Сирії з Росією, основним помічником Асада в громадянській війні, яка все частіше накладається на кампанію Сполучених Штатів проти ісламської держави.

Зараз США і російські війська Асада розділені лише декількома милями в частинах східної Сирії по лінії "деконфлікса", яка обмежує першу східну сторону річки Євфрат.

В останні роки американські і російські офіцери підтримували майже щоденний телефонний контакт, щоб їхні літаки і сили не стикалися один з одним.

Міжнародні ЗМІ розходяться в думці щодо кількості загиблих росіян. За даними агентства Bloomberg, всього в результаті нальоту загинули понад 200 осіб, більшість з яких - росіяни.

15 лютого в МЗС РФ підтвердили, що в результаті удару очолюваної США коаліції в Сирії могли загинути п'ять росіян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.15
Bitcoin
$87,370.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,058.30
Ethereum
$2,020.39