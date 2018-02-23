Негласный руководитель "Вагнера" Пригожин имеет контакты с Кремлем и Сирией - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер", тесно контактировал с Кремлем и Сирией до и после авиаудара США, в результате которого погибли россияне, сообщает Washington Post со ссылкой на американскую разведку, передает УНН.
Согласно данным разведки США, российский олигарх Пригожин, который, как полагают, контролирует российских наемников, которые атаковали войска США и их союзников в Сирии в этом месяце, находился в тесном контакте с кремлевскими и сирийскими должностными лицами как и до, так и после нападения.
В перехваченных сообщениях в конце января олигарх Евгений Пригожин сказал высокопоставленному сирийскому официальному лицу, что он “получил разрешение” от неуказанного российского министра продвигаться вперед с “быстрой и сильной” инициативой, которая состоится в начале февраля.
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Известно, что он имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным еще с времен, когда он был ресторатором в Санкт-Петербурге, и расширил эти связи, включая обширные контракты с Минобороны России.
Среди его различных предприятий разведка США считает, что Пригожин также “почти наверняка” контролирует российских наемников, сражающихся в Сирии от имени президента Башара Асада (“Вагнер” — ред.).
Согласно данным российских новостей, эти наемники ультранационалистические россияне и военные ветераны, некоторые из которых также сражались на Донбассе.
Перехваченные сообщения показывают не только то, что Пригожин лично участвовал в планировании нападения, а в том, что он обсуждал его со старшими сирийскими должностными лицами, в том числе Министром по делам президента Мансур Фадлалла Аззама.
На 24 января Пригожин сказал, что накануне он получил разрешение от неуказанного российского министра продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой и ожидал решения сирийского правительства.
30 января Пригожин «указал, что у него есть «хороший сюрприз» для «Асада», который будет с 6 по 9 февраля». По словам одного разведчика Орт, также Аззам уверил его в том, что ему заплатят за его работу.
В отчетах указывалось увеличение темпов связи между Пригожиным и кремлевскими чиновниками за тот же период, в том числе начальником штаба Путина Антоном Вайно и заместителем начальника штаба Владимиром Островенко, но содержание этих переговоров неизвестно.
Сообщения продолжались до 5 февраля и возобновились на следующий день после атаки.
Спецназ США при базовой и надземной разведке видел атакующую силу, мобилизующуюся к западу от реки, по крайней мере за неделю до нападения.
При этом, представители спецслужб США отказались комментировать отчеты, выдержки из которых были переданы The Washington Post.
В США считают, что атака стала самой большой прямой угрозой их военному присутствию в восточной Сирии, поскольку силы США специального назначения начали развертываться там в 2015 году в поддержку своих сирийских союзников в борьбе против исламского государства. В этом эпизоде также поднимаются вопросы о продолжающемся сотрудничестве США в Сирии с Россией, основным помощником Асада в гражданской войне, которая все чаще накладывается на кампанию Соединенных Штатов против исламского государства.
Сейчас США и русские войска Асада разделены лишь несколькими милями в частях восточной Сирии по линии “деконфликса”, которая ограничивает первую восточную сторону реки Евфрат, а вторая — западную.
В последние годы американские и российские офицеры поддерживали почти ежедневный телефонный контакт чтобы их самолеты и силы не сталкивались друг с другом.
Международные СМИ расходятся во мнении относительно количества погибших россиян. По данным агентства Bloomberg, всего в результате налета погибли более 200 человек, большинство из которых - россияне.
15 февраля в МИД РФ подтвердили, что в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян.