Негласный руководитель "Вагнера" Пригожин имеет контакты с Кремлем и Сирией - СМИ

Согласно данным разведки США, российский олигарх Пригожин, который, как полагают, контролирует российских наемников, которые атаковали войска США и их союзников в Сирии в этом месяце, находился в тесном контакте с кремлевскими и сирийскими должностными лицами как и до, так и после нападения.

В перехваченных сообщениях в конце января олигарх Евгений Пригожин сказал высокопоставленному сирийскому официальному лицу, что он “получил разрешение” от неуказанного российского министра продвигаться вперед с “быстрой и сильной” инициативой, которая состоится в начале февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генерал США об ударе по "вагнерах" в Сирии: мы предупреждали

Известно, что он имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным еще с времен, когда он был ресторатором в Санкт-Петербурге, и расширил эти связи, включая обширные контракты с Минобороны России.

Среди его различных предприятий разведка США считает, что Пригожин также “почти наверняка” контролирует российских наемников, сражающихся в Сирии от имени президента Башара Асада (“Вагнер” — ред.).

Согласно данным российских новостей, эти наемники ультранационалистические россияне и военные ветераны, некоторые из которых также сражались на Донбассе.

Перехваченные сообщения показывают не только то, что Пригожин лично участвовал в планировании нападения, а в том, что он обсуждал его со старшими сирийскими должностными лицами, в том числе Министром по делам президента Мансур Фадлалла Аззама.

На 24 января Пригожин сказал, что накануне он получил разрешение от неуказанного российского министра продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой и ожидал решения сирийского правительства.

30 января Пригожин «указал, что у него есть «хороший сюрприз» для «Асада», который будет с 6 по 9 февраля». По словам одного разведчика Орт, также Аззам уверил его в том, что ему заплатят за его работу.

В отчетах указывалось увеличение темпов связи между Пригожиным и кремлевскими чиновниками за тот же период, в том числе начальником штаба Путина Антоном Вайно и заместителем начальника штаба Владимиром Островенко, но содержание этих переговоров неизвестно.

Сообщения продолжались до 5 февраля и возобновились на следующий день после атаки.

Спецназ США при базовой и надземной разведке видел атакующую силу, мобилизующуюся к западу от реки, по крайней мере за неделю до нападения.

При этом, представители спецслужб США отказались комментировать отчеты, выдержки из которых были переданы The Washington Post.

В США считают, что атака стала самой большой прямой угрозой их военному присутствию в восточной Сирии, поскольку силы США специального назначения начали развертываться там в 2015 году в поддержку своих сирийских союзников в борьбе против исламского государства. В этом эпизоде ​​также поднимаются вопросы о продолжающемся сотрудничестве США в Сирии с Россией, основным помощником Асада в гражданской войне, которая все чаще накладывается на кампанию Соединенных Штатов против исламского государства.

Сейчас США и русские войска Асада разделены лишь несколькими милями в частях восточной Сирии по линии “деконфликса”, которая ограничивает первую восточную сторону реки Евфрат, а вторая — западную.

В последние годы американские и российские офицеры поддерживали почти ежедневный телефонный контакт чтобы их самолеты и силы не сталкивались друг с другом.

Международные СМИ расходятся во мнении относительно количества погибших россиян. По данным агентства Bloomberg, всего в результате налета погибли более 200 человек, большинство из которых - россияне.

15 февраля в МИД РФ подтвердили, что в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян.