СБУ сообщила о задержании агента, "наводившего" ракеты на школы Николаева
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента, который “наводил” ракетные удары по школам Николаева. Злоумышленник собирал и передавал врагу координаты образовательных учреждений и объектов военной инфраструктуры в Николаеве, говорится в сообщении СБУ, передает УНН.
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«Злоумышленник предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений города для так называемых «запугивающих» ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге. Установлено, что по его «наводке» в Николаеве разрушены и повреждены несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двум школам", - говорится в сообщении.
Детали
Киберспециалисты СБУ установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки рф после начала вторжения. Мужчина был активным участником дискуссий в Телеграм-каналах антигосударственного направления, где не скрывал своих пророссийских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы, отметили в СБУ.
Во время обыска правоохранители обнаружили мобильный телефон, который мужчина использовал для коммуникации с российским координатором.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
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