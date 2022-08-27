СБУ повідомила про затримання агента, який "наводив" ракети на школи Миколаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Служба безпеки України повідомила про затримання агента, який “наводив” ракетні удари по школах Миколаєва. Зловмисник збирав та передавав ворогу координати освітніх закладів і об’єктів військової інфрастурктури в Миколаєві, йдеться в повідомленні СБУ, передає УНН.
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«Зловмисник надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих «залякувальних» ракетних обстрілів, а також збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні. Встановлено, що за його «наводкою» у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки рф після початку вторгнення. Чоловік був активним учасником дискусій у Телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх проросійських поглядів і відверто просував російські наративи, вказали у СБУ.
Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон, який чоловік використовував для комунікації з російським координатором.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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