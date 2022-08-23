Спонсорував війну проти України: СБУ заблокувала криптогаманець російського "волонтера"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Служба безпеки України вперше заблокувала криптогаманець російського "волонтера", який збирав гроші для армії рф. Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує УНН.
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"За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина рф, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення рф збирає гроші на потреби армії загарбників", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними СБУ, на момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті. Наразі ці кошти арештовано. Вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію.
Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.
Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій "л/днр".
Від початку широкомасштабного вторгнення рф "волонтер" просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів.
Спонсору терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
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