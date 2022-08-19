"Влаштовували кібератаки проти України": у Києві викрили підпільний серверний центр російських хакерів

Цитата

«Зловмисники «здавали у віртуальну оренду» понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зловмисники обслуговували понад 100 «абонентів», переважна більшість яких є хакерами з рф. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працювал на шкоду інформаційній безпеці України. У ході проведених обшуків виявлено та вилучено: комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності; банківські картки, через які відбувалися розрахунки з «клієнтами»; серверне обладнання.

Доповнення

Служба безпеки України викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів «FR Destructor», які упродовж двох останніх років здійснювали численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.