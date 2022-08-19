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"Устраивали кибератаки против Украины": в Киеве разоблачили подпольный серверный центр российских хакеров

Киев • УНН

 • 122204 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правоохранительные органы разоблачили в Киеве подпольный серверный центр, который российские хакеры использовали для кибератак против Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует УНН.

"Устраивали кибератаки против Украины": в Киеве разоблачили подпольный серверный центр российских хакеров

Цитата

«Злоумышленники «сдавали в виртуальную аренду» более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за границей. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и совершение DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти», – говорится в сообщении.

Детали 

Злоумышленники обслуживали более 100 «абонентов», подавляющее большинство которых являются хакерами из рф. Часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работала в ущерб информационной безопасности Украины. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты: компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; банковские карты, через которые происходили расчеты с «клиентами»; серверное оборудование.

Дополнение 

Служба безопасности Украины разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров «FR Destructor», которые в течение двух последних лет осуществляли многочисленные ложные сообщения о минировании в разных регионах Украины. 

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