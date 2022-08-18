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СБУ разоблачила хакеров, терроризировавших Украину 2 года массовыми сообщениями о "минировании"

Киев • УНН

 • 246568 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров «FR Destructor», которые в течение двух последних лет осуществляли многочисленные ложные сообщения о минировании в разных регионах Украины, передает УНН.

СБУ разоблачила хакеров, терроризировавших Украину 2 года массовыми сообщениями о "минировании"

Цитата

«Злоумышленники два года сообщали о «минировании» разных объектов в Украине. Особенно они активизировались накануне полномасштабного вторжения россии в Украину. В последние месяцы они снова возобновили свою деятельность», – говорится в сообщении.

Детали 

СБУ задержала хакеров по месту их жительства после того, как преступники снова сообщили о массовых минированиях на Западе Украины. Анонимы причастны к распространению массовых ложных сообщений об минировании объектов авиационного, автомобильного, железнодорожного транспорта, а также учебных заведений, торгово-развлекательных центров в городах. 

По предварительным данным, злоумышленники отправляли анонимные электронные письма с использованием специальных компьютерных программ для скрытия своего местопребывания; подыскивали в социальных сетях пользователей, привлекаемых к распространению ложных анонимных сообщений о минировании; организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали денежное вознаграждение за рассылку анонимных сообщений.

Дополнение

СБУ задержала агента фсб, корректировавшего ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание получить "руководящую должность" в случае оккупации города. 

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