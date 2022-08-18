СБУ викрила хакерів, які тероризували Україну 2 роки масовими повідомленнями про "мінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів «FR Destructor», які упродовж двох останніх років здійснювали численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України, передає УНН.
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«Зловмисники два роки повідомляли про «замінування» різних об'єктів в Україні. Особливо вони активізувались напередодні повномасштабного вторгнення росії до України. В останні місця вони знову відновили свою діяльність», - ідеться в повідомленні.
Деталі
СБУ затримала хакерів за місцем їхнього проживання після того, як злочинці знову повідомили про масові замінування на заході України. Аноніми причетні до розповсюдження масових неправдивих повідомлень промінування об'єктів авіаційного, автомобільного, залізничного транспорту, а також навчальних закладів, торгово-розважальних центрів у містах.
За попередніми даними, зловмисники відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування свого місцеперебування; підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування; організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.
Доповнення
СБУ затримала агента фсб, який коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку отримати "керівну посаду" у разі окупації міста.