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Спонсировал войну против Украины: СБУ заблокировала криптокошелек российского "волонтера"

Киев • УНН

 • 192644 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Служба безопасности Украины впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера", который собирал деньги для армии рф. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует УНН.

Спонсировал войну против Украины: СБУ заблокировала криптокошелек российского "волонтера"

Цитата

"По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина рф , который спонсирует российскую войну в Украине. Этот мужчина называет себя волонтером и с начала полномасштабного вторжения рф собирает деньги на нужды армии захватчиков", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, на момент блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тысяч в гривневом эквиваленте. Сейчас эти средства арестованы. Решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию.

Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.

Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций "л/днр".

С начала широкомасштабного вторжения рф "волонтер" продвигал в соцсетях идею о необходимости финансовой помощи участникам незаконных вооруженных формирований. Для этого регулярно создавал тематический фото- и видеоконтент, распространял аналогичные сообщения своих единомышленников и отчитывался об использовании собранных средств.

Спонсору террористов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Киеве разоблачили подпольный серверный центр, который российские хакеры использовали для кибератак против Украины.

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