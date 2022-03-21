СБУ обнародовала список Telegram-каналов, которые координируют спецслужбы рф
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала список Telegram-каналов, которые координируют спецслужбы россии, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В перечень пророссийских ресурсов относятся такие Telegram-каналы: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
Как отметили, таким образом россия продолжает осуществлять психологические и информационные спецоперации.
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"Поэтому в очередной раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не содействовать врагу. Доверяйте проверенным и официальным источникам информации!" - сообщили в СБУ.
Добавим
В Одесской области задержали жителя пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района, который передавал российской стороне важную информацию о военных объектах.