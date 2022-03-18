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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46941 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 95198 перегляди

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На Одещині затримали чоловіка, який передавав росіянам важливу інформацію

На Одещині затримали чоловіка, який передавав росіянам важливу інформацію

Київ • УНН

 • 109822 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Жителя смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, що передавав російській стороні важливу інформацію про військові об'єкти, затримали правоохоронці, передає УНН з посиланням на кіберполіцію.

Деталі

31-літній чоловік повідомляв військовим РФ координати стратегічних об'єктів через месенджер. Під час обшуку на техніці фігуранта знайшли скріншоти, фото військової інфраструктури та відповідне листування.

Зазначимо, що майже щодня по об'єктах Білгород-Дністровського району, який знаходиться на західному узбережжі регіону, наносяться ракетні удари російських військ. Фіксується активність кораблів РФ біля берегів області.

Українські Національні Новини

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