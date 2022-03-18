На Одещині затримали чоловіка, який передавав росіянам важливу інформацію

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31-літній чоловік повідомляв військовим РФ координати стратегічних об'єктів через месенджер. Під час обшуку на техніці фігуранта знайшли скріншоти, фото військової інфраструктури та відповідне листування.

Зазначимо, що майже щодня по об'єктах Білгород-Дністровського району, який знаходиться на західному узбережжі регіону, наносяться ракетні удари російських військ. Фіксується активність кораблів РФ біля берегів області.