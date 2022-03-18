В Одесской области задержали мужчину, передававшего россиянам важную информацию

Детали

31-летний мужчина сообщал военным РФ координаты стратегических объектов через мессенджер. Во время обыска на технике фигуранта нашли скриншоты, фото военной инфраструктуры и соответствующую переписку.

Отметим, что почти каждый день по объектам Белгород-Днестровского района, который находится на западном побережье региона, наносятся ракетные удары российских войск. Фиксируется активность кораблей РФ у берегов области.