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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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СБУ оприлюднила список Telegram-каналів, які координують спецслужби рф

СБУ оприлюднила список Telegram-каналів, які координують спецслужби рф

Київ • УНН

 • 787301 перегляди

КИЇВ.21 березня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила список Telegram-каналів, які координують спецслужби росії, повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

До переліку проросійських ресурсів належать такі Telegram-канали: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Як зазначили, у такий спосіб росія продовжує здійснювати психологічні та інформаційні спецоперації.

Цитата

"Тож вкотре закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їхні публікації та не сприяти ворогу. Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам інформації!" - повідомили в СБУ.

Додамо

В Одеській області затримали жителя смт Сергіївка Білгород-Дністровського району, який передавав російській стороні важливу інформацію про військові об'єкти.

Українські Національні Новини

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