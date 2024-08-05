Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации масштабной агентурной сети фсб, которая действовала в 6 областях Украины: во время спецоперации одновременно задержаны 9 российских агентов, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть фсб, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары рф по шести регионам Украины. В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержаны 9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях - сообщили в СБУ.

Для конспирации, по данным СБУ, фигуранты действовали отдельно, но "замыкались" на одного кадрового сотрудника фсб. Его личность уже установлена Службой безопасности. "По указанию российского спецслужбиста агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры", - отметили в спецслужбе.

"В состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них - чиновница Днепровского городского совета, другая - руководительница отдела в Южненском горсовете в Одесской области", - сообщили в СБУ.

Они, как указали в СБУ, "устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для корректировки российских обстрелов по территории обоих регионов".

"Еще двое агентов разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников Курахово в Донецкой области", - отметили в СБУ.

Также среди российских агентов, по данным спецслужбы, были "двое менеджеров и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта".

Еще одним предателем, как указали в СБУ, оказался "экс-сотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки рф на одну из гидроэлектростанций Украины".

По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения фсб как активные "комментаторы" чатов прокремлевских Телеграм-каналов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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