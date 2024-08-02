СБУ задержала еще одного агента фсб, который, который шпионил за Силами обороны в Винницкой области. Больше всего врага интересовали локации складов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, мужчина также разведывал пункты базирования учебных центров Сил обороны и основные логистические пути переправки боевых средств поражения на передовую.

Чтобы получить разведданные, агент регулярно объезжал местность и искал соответствующие локации, а также "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. Для этого он пытался устанавливать дружеские отношения с местными жителями, которые имели отношение к военной службе.

В случае получения координат базирования ВСУ, агент должен был немедленно "отчитаться" об этом оккупантам для подготовки воздушного удара по целям.

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По данным следствия, враждебным приспешником оказался местный 40-летний менеджер, идейный сторонник рашизма. Весной 2024 года он вышел на контакт с фсб через своих родственников, проживающих в россии и сотрудничающих с российской спецслужбой.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас агент фсб находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.