Служба безопасности Украины сообщила о задержании священника УПЦ (МП), который был агентом российского гру и готовил удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности предотвратила серию воздушных ударов рф по объектам Укрзализныци на Харьковщине. В результате многоэтапной спецоперации были задержаны два агента военной разведки рф, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы на передовую. По материалам дела, главным фигурантом оказался гражданин россии, настоятель одного из Харьковских храмов УПЦ (МП), который был завербован спецслужбой страны-агрессора еще до полномасштабной войны", - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным СБУ, после вторжения рф на него вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру). Его личность уже установлена Службой безопасности.

"Во время дистанционного контакта вражеский спецслужбист поставил перед клириком задачу: собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины. Чтобы получить разведданные, священник привлек своего знакомого - работника местного филиала Укрзализныци", - указали в СБУ.

Как сообщили в спецслужбе, установлено, что "чиновник дал клирику доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия, а также мест разгрузки поездов Сил обороны".

Отмечается, что отснятые кадры священнослужитель должен был пересылать своему куратору через анонимный чат в мессенджере. Использовали шифровальные символы. Каждый раз удаляли переписку. "В случае получения "развернутого отчета", оккупанты планировали осуществить по указанным координатам огневое поражение", - рассказали в СБУ.

Служба безопасности, как сообщается, заблаговременно разоблачила вражеских приспешников. Оба фигуранта были задержаны в собственном жилье.

Клирику и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Злоумышленники находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их действий.

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