Киев • УНН
СБУ объявила подозрение Геннадию Шкилю, настоятелю храма УПЦ (МП) в Голой Пристани. По данным спецслужбы, «с первых дней полномасштабной войны протоиерей публично поддержал вооруженную агрессию РФ и захват части территории Украины».
Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), который вместе с гауляйтером владимиром сальдо призывал к "присоединению" Херсонщины к рф, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Геннадия Шкиля - настоятеля храма УПЦ (МП) во временно оккупированном городе Голая Пристань на левобережье Херсонщины", - сообщили в СБУ в Telegram.
По данным спецслужбы, "с первых дней полномасштабной войны протоиерей публично поддержал вооруженную агрессию рф и захват части территории Украины". "Так, в июле 2022 года Шкиль вместе с гауляйтером сальдо принял участие в прокремлевском "форуме", который проводили в захваченном в то время Херсонском государственном университете. Во время мероприятия клирик выступил с речью, где призвал к "присоединению" региона в состав россии", - указали в СБУ.
"Затем коллаборант дал интервью российским пропагандистам из оккупационного ТРК "Таврия", в котором одобрительно высказывался по организации псевдореферендума рф на Херсонщине", - отметили в спецслужбе.
Инициированная Службой безопасности экспертиза, как сообщается, подтвердила информационно-подрывную деятельность клирика.
Геннадию Шкилю заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, обеспечение вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников); ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
"Поскольку злоумышленник скрывается на левобережье Херсонщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения коллаборанта к ответственности за преступления против Украины", - отметили в СБУ.
Дополнение
В СБУ сообщили, что в мае этого года подозрение от Службы безопасности получил сын Геннадия Шкиля - Назар Шкиль.