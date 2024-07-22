Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), который вместе с гауляйтером владимиром сальдо призывал к "присоединению" Херсонщины к рф, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Геннадия Шкиля - настоятеля храма УПЦ (МП) во временно оккупированном городе Голая Пристань на левобережье Херсонщины", - сообщили в СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, "с первых дней полномасштабной войны протоиерей публично поддержал вооруженную агрессию рф и захват части территории Украины". "Так, в июле 2022 года Шкиль вместе с гауляйтером сальдо принял участие в прокремлевском "форуме", который проводили в захваченном в то время Херсонском государственном университете. Во время мероприятия клирик выступил с речью, где призвал к "присоединению" региона в состав россии", - указали в СБУ.

"Затем коллаборант дал интервью российским пропагандистам из оккупационного ТРК "Таврия", в котором одобрительно высказывался по организации псевдореферендума рф на Херсонщине", - отметили в спецслужбе.

Инициированная Службой безопасности экспертиза, как сообщается, подтвердила информационно-подрывную деятельность клирика.

Геннадию Шкилю заочно сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, обеспечение вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников); ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"Поскольку злоумышленник скрывается на левобережье Херсонщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения коллаборанта к ответственности за преступления против Украины", - отметили в СБУ.

Дополнение

В СБУ сообщили, что в мае этого года подозрение от Службы безопасности получил сын Геннадия Шкиля - Назар Шкиль.