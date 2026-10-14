СБУ и полиция впервые применили новую статью УК против мошеннического кол-центра

Служба безопасности и Национальная полиция впервые применили новую статью Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разоблачили во Львовской области законспирированный кол-центр, сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

Как установило следствие, фигуранты получали несанкционированный доступ к средствам граждан Украины и стран ЕС, а затем присваивали их.

Для поиска потенциальных жертв злоумышленники создавали фейковые аккаунты женщин в социальных сетях и на платформах для знакомств. После установления общения злоумышленники отправляли собеседникам вредоносные файлы, замаскированные под фотографии привлекательных девушек из Google. После открытия такого файла на устройстве жертвы устанавливалось программное обеспечение, которое предоставляло скрытый дистанционный контроль над гаджетом - сообщили в СБУ.

Похищенные деньги они обналичивали через нелегальный пункт обмена валют, используя криптоактивы. Троих фигурантов задержали "с поличным" в помещении кол-центра.

Им сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1 и 2 ст. 255-4 (создание электронно-коммуникационной мошеннической организованной группы, руководство ею или ее структурной частью, а также участие в такой группе);

ч. 5 ст. 190 (мошенничество);

ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Контекст

Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. Соответствующий закон №10190 был принят в целом 16 сентября.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал данный закон.