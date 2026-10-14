СБУ і поліція вперше застосували нову статтю КК проти шахрайського кол-центру

Служба безпеки і Національна поліція вперше застосували нову статтю Кримінального кодексу України. Правоохоронці викрили у Львівській області законспірований кол-центр, повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

Як встановило слідство, фігуранти отримували несанкціонований доступ до коштів громадян України та країн ЄС, а потім привласнювали їх.

Для пошуку потенційних жертв зловмисники створювали фейкові акаунти жінок у соціальних мережах та на платформах для знайомств. Після встановлення спілкування зловмисники надсилали співрозмовникам шкідливі файли, замасковані під гугл фотографії привабливих дівчат. Після відкривання такого файлу на пристрої жертви встановлювалося програмне забезпечення, яке надавало прихований дистанційний контроль над гаджетом