СБУ і поліція вперше застосували нову статтю КК проти шахрайського кол-центру
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція викрили шахрайський кол-центр на Львівщині й затримали трьох учасників. Жертв обкрадали через шкідливі файли та криптоактиви.
Служба безпеки і Національна поліція вперше застосували нову статтю Кримінального кодексу України. Правоохоронці викрили у Львівській області законспірований кол-центр, повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.
Деталі
Як встановило слідство, фігуранти отримували несанкціонований доступ до коштів громадян України та країн ЄС, а потім привласнювали їх.
Для пошуку потенційних жертв зловмисники створювали фейкові акаунти жінок у соціальних мережах та на платформах для знайомств. Після встановлення спілкування зловмисники надсилали співрозмовникам шкідливі файли, замасковані під гугл фотографії привабливих дівчат. Після відкривання такого файлу на пристрої жертви встановлювалося програмне забезпечення, яке надавало прихований дистанційний контроль над гаджетом
Викрадені гроші вони обготівковували через нелегальний пункт обміну валют, використовуючи криптоактиви. Трьох фігурантів затримали "на гарячому" у приміщенні кол-центру.
Їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- чч.1 і 2 ст. 255-4 (створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництво нею чи її структурною частиною, а також участь у такій групі);
- ч. 5 ст. 190 (шахрайство);
- ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).
Контекст
Верховна Рада України підтримала посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Відповідний закон №10190 було ухвалено в цілому 16 вересня.
Згодом президент України Володимир Зеленський підписав даний закон.