СБУ і поліція вперше застосували нову статтю КК проти шахрайського кол-центру

$45.080.1250.440.20
ukenru
10:00 • 7514 перегляди
На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги
09:20 • 11240 перегляди
У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п’ятиPhoto
08:03 • 15718 перегляди
росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький
07:48 • 19070 перегляди
Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²
06:24 • 24894 перегляди
Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink
06:00 • 23865 перегляди
Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика
Ексклюзив
05:30 • 38606 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
05:00 • 22541 перегляди
НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму
14 жовтня, 04:14 • 17888 перегляди
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьохVideo
13 жовтня, 20:48 • 36795 перегляди
росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.2м/с
61%
757мм
Популярнi новини
Штучний інтелект починає сперечатися з людьми - ЗМІ14 жовтня, 01:25 • 12424 перегляди
Окупанти блокують легальний продаж риби на Запоріжжі - ЦНС14 жовтня, 01:56 • 30272 перегляди
Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує санкції проти рф14 жовтня, 02:27 • 22183 перегляди
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років05:42 • 24397 перегляди
У міноборони рф підтвердили, що порушують "енергетичне перемир’я" Трампа 06:25 • 10172 перегляди
Публікації
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
05:30 • 38599 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 55404 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит13 жовтня, 18:29 • 74739 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють13 жовтня, 16:35 • 67874 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
13 жовтня, 15:39 • 65651 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Харків
Луцьк
Реклама
УНН Lite
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років05:42 • 24471 перегляди
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo13 жовтня, 18:56 • 38947 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 40312 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати13 жовтня, 16:17 • 35060 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo13 жовтня, 14:41 • 38700 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400

СБУ і поліція вперше застосували нову статтю КК проти шахрайського кол-центру

Київ • УНН

 • 138 перегляди

СБУ та Нацполіція викрили шахрайський кол-центр на Львівщині й затримали трьох учасників. Жертв обкрадали через шкідливі файли та криптоактиви.

СБУ і поліція вперше застосували нову статтю КК проти шахрайського кол-центру

Служба безпеки і Національна поліція вперше застосували нову статтю Кримінального кодексу України. Правоохоронці викрили у Львівській області законспірований кол-центр, повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

Деталі

Як встановило слідство, фігуранти отримували несанкціонований доступ до коштів громадян України та країн ЄС, а потім привласнювали їх.

Для пошуку потенційних жертв зловмисники створювали фейкові акаунти жінок у соціальних мережах та на платформах для знайомств. Після встановлення спілкування зловмисники надсилали співрозмовникам шкідливі файли, замасковані під гугл фотографії привабливих дівчат. Після відкривання такого файлу на пристрої жертви встановлювалося програмне забезпечення, яке надавало прихований дистанційний контроль над гаджетом

 - повідомили в СБУ.

Викрадені гроші вони обготівковували через нелегальний пункт обміну валют, використовуючи криптоактиви. Трьох фігурантів затримали "на гарячому" у приміщенні кол-центру.

Їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • чч.1 і 2 ст. 255-4 (створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництво нею чи її структурною частиною, а також участь у такій групі);
    • ч. 5 ст. 190 (шахрайство);
      • ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

        Контекст

        Верховна Рада України підтримала посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Відповідний закон №10190 було ухвалено в цілому 16 вересня.

        Згодом президент України Володимир Зеленський підписав даний закон.

        Євген Устименко

        СуспільствоКриміналТехнології
        Закони
        Кібератака
        Соціальна мережа
        Національна поліція України
        Львівська область
        Служба безпеки України
        Верховна Рада України
        Володимир Зеленський
        Україна