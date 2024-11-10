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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 111968 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 153497 просмотра

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 156582 просмотра

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8 ноября 2024, 06:30 • 127166 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Сборная Украины по гандболу одолела Фарерские острова в отборе на Евро-2026

Сборная Украины по гандболу одолела Фарерские острова в отборе на Евро-2026

Киев  •  УНН

15:31 • 6418 просмотра

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Украинские гандболисты победили сборную Фарерских островов со счетом 35:32 в квалификации чемпионата Европы-2026. Следующие матчи отбора команда проведет в марте против Косова.

Мужская сборная Украины по гандболу провела второй поединок в квалификации чемпионата Европы-2026/ Во время встречи со сборной Фарерских островов украинцы одержали победу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Base of Ukrainian sports.

Первая часть сегодняшнего поединка складывалась в пользу соперника и несколько раз преимущество Фарер составляло шесть голов. 

Однако, сборной Украины удалось выровнять игру, и в конце матча одержать победу со счетом 35:32.

Следующие поединки отбора мужского Чемпионата Европы наша сборная проведет в марте следующего года против Косова.

Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу примет участие в чемпионате Европы-20247 апреля 2024, 19:18 • 93979 просмотров

Добавим

17-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в Швеции, Норвегии и Дании с 15 января по 1 февраля 2026 года. В турнире примут участие 24 сборные.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
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