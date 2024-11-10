Сборная Украины по гандболу одолела Фарерские острова в отборе на Евро-2026
Киев • УНН
Украинские гандболисты победили сборную Фарерских островов со счетом 35:32 в квалификации чемпионата Европы-2026. Следующие матчи отбора команда проведет в марте против Косова.
Мужская сборная Украины по гандболу провела второй поединок в квалификации чемпионата Европы-2026/ Во время встречи со сборной Фарерских островов украинцы одержали победу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Base of Ukrainian sports.
Первая часть сегодняшнего поединка складывалась в пользу соперника и несколько раз преимущество Фарер составляло шесть голов.
Однако, сборной Украины удалось выровнять игру, и в конце матча одержать победу со счетом 35:32.
Следующие поединки отбора мужского Чемпионата Европы наша сборная проведет в марте следующего года против Косова.
Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу примет участие в чемпионате Европы-20247 апреля 2024, 19:18 • 93979 просмотров
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17-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в Швеции, Норвегии и Дании с 15 января по 1 февраля 2026 года. В турнире примут участие 24 сборные.