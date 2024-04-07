Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу примет участие в чемпионате Европы-2024

Женская сборная Украины впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за 5 секунд до финальной сирены в противостоянии со сборной Словакии, уступая в один мяч, украинка Лилия Горильска смогла сравнять счет и обеспечить ничью в игре 25:25. Этот результат позволил украинкам занять итоговую вторую позицию в отборочной группе.

Нашим девушкам удалось квалифицироваться в финальную стадию Евро по гандболу. Туда украинки пробились впервые с 2014 года. В целом для Украины это уже 12-й выход на европейское первенство говорится в сообщении.

Справка

Евро-2024 пройдет с 28 ноября по 15 декабря в трех странах - Австрии, Венгрии и Швейцарии. Участие в нем примут представительницы 24 стран.

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