Украинский боксер Богачук завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

Украинский боксер стал временным чемпионом мира WBC в первом среднем весе, победив американца Брайана Мендосу. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинский боксер Сергей Богачук стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBC после победы над американцем Брайаном Мендосой.

В поединке, состоявшемся в Лас-Вегасе, Богачук продемонстрировал свою мощь, получив единогласное решение судей со счетом 118-110, 117-111, 117-111.

28-летний спортсмен из Винницы посвятил свою победу украинцам.

Хочу мотивировать наших людей на Победу. Держитесь, мы обязательно победим. Поддерживайте меня, а я буду поддерживать и мотивировать вас. Вместе мы сила! Украинцы - это несокрушимые люди - заявил Сергей Богачук.

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