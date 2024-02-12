Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023
Киев • УНН
Сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию со счетом 2:1 и завоевала свой третий титул на Кубке африканских наций.
Сборная Кот-д'Ивуара в третий раз в своей истории стала победителем Кубка африканских наций-2023, обыграв в финале турнира команду Нигерии со счетом 2:1, передает УНН.
Детали
Сборная Кот-д'Ивуара в финальном матче, который прошел на на на Stade Olympique Alassane Ouattara в Абиджане, Кот-д'Ивуар, переиграла сборную Нигерии - 2:1. На 38 минуте матча нигерийцы благодаря усилиям защитника греческого ПАОКа Трост-Эконга вышли вперед. На 62 минуте благодаря голу полузащитника ивуарийцев Франка Кессье счет удалось сравнять.
Под занавес матча победный гол забил нападающий дортмундской Боруссии Себастьян Алле, установив окончательный счет. Отметим, что эта победа на турнире стала первой с 2015 года и третьей в целом.
Также Кот-д'Ивуар выигрывал турнир в 1992 году.
Напомним
Международный совет футбола (IFAB) планирует ввести в футбольных соревнованиях синюю карточку, которую будут давать игрокам за умышленные срывы атаки соперника и обречение с аритром.
Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023
Сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию со счетом 2:1 и завоевала свой третий титул на Кубке африканских наций.
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