У футболі запровадять синю картку за порушення: за що даватимуть

Міжнародна рада футболу (IFAB) планує запровадити у футбольних змаганнях синю картку, яку даватимуть гравцям за умисні зриви атаки суперника та прирікання з арітром. Наразі невідомо, коли може запрацювати нова система.

Про це передає УНН з посиланням на ВВС.

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Як повідомляє видання, Міжнародна рада футболу ухвалила рішення про запуск у футболі синіх карток. Сині картки даватимуть за умисні зриви атаки суперника та прирікання з арітром.

Гравця, який отримав синю картку, вилучатимуть з поля на 10 хвилин. Зазначається, що футболіст, який протягом матчу отримає дві сині або синю і жовту картку, автоматично отримує червону картку. Коли розпочне діяти нова система покарань та у яких змаганнях буде використовуватися наразі невідомо.

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