В футболе введут синюю карточку за нарушения: за что будут давать

Международный совет футбола (IFAB) планирует ввести в футбольных соревнованиях синюю карточку, которую будут давать игрокам за умышленные срывы атаки соперника и обречение с аритром. Пока неизвестно, когда может заработать новая система.

Об этом передает УНН с ссылкой на ВВС.

Детали

Как сообщает издание, Международный совет футбола принял решение о запуске в футболе синих карточек. Синие карточки будут давать за умышленные срывы атаки соперника и обречение с аритром.

Игрока, который получил синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут. Отмечается, что футболист, который в течение матча получит две синие или синюю и желтую карточку, автоматически получает красную карточку. Когда начнет действовать новая система наказаний и в каких соревнованиях будет использоваться пока неизвестно.

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