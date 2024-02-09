Украина получила уже шестую олимпийскую лицензию в прыжках в воду: Виктория Кесарь вышла в финал ЧМ-2024 по водным видам спорта

Шестая олимпийская лицензия сборной Украины по прыжкам в воду! - говорится в сообщении.

Как стало известно, шестую олимпийскую лицензию принесла Украине в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина Виктория Кесарь.

Сегодня Виктория Кесарь квалифицировалась в финал в прыжках с 3-метрового трамплина и обеспечила себе индивидуальную олимпийскую лицензию в этой дисциплине.

В полуфинале 30-летняя спортсменка показала 12-й результат, набрав 262.70 балла, - информирует ведомство.

Также отмечается, что еще одну олимпийскую лицензию Виктория Кесарь получила на этом мировом первенстве вместе с Анной Письменской в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Напомним,

Украинская команда по прыжкам в воду в составе Алексея Середы и Кирилла Болюха завоевала бронзовые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, Катар.