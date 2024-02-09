Україна отримала вже шосту олімпійську ліцензію у стрибках у воду: Вікторія Кесарь вийшла у фінал ЧС-2024 з водних видів спорту
Київ • УНН
Вікторія Кесар здобула шосту олімпійську ліцензію України зі стрибків у воду, вийшовши у фінал на 3-метровому трампліні на Чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Вікторія Кесарь здобула індивідуальну олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Катарі. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.
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Шоста олімпійська ліцензія збірної України зі стрибків у воду!
Як стало відомо, шосту олімпійську ліцензію принесла Україні в індивідуальних стрибках з триметрового трампліну Вікторія Кесарь.
Сьогодні Вікторія Кесарь кваліфікувалася до фіналу у стрибках з 3-метрового трампліну і забезпечила собі індивідуальну олімпійську ліцензію у цій дисципліні.
У півфіналі 30-річна спортсменка показала 12-ий результат, набравши 262.70 бали. – інформує відомство.
Також зазначається, що ще одну олімпійську ліцензію Вікторія Кесарь здобула на цій світовій першості разом з Анною Письменською у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.
Нагадаємо
Українська команда зі стрибків у воду у складі Олексія Середи та Кирила Болюха завоювала бронзові медалі у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі, Катар.