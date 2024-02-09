Україна отримала вже шосту олімпійську ліцензію у стрибках у воду: Вікторія Кесарь вийшла у фінал ЧС-2024 з водних видів спорту

Вікторія Кесарь здобула індивідуальну олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Катарі. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.

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Шоста олімпійська ліцензія збірної України зі стрибків у воду! - ідеться у повідомленні.

Як стало відомо, шосту олімпійську ліцензію принесла Україні в індивідуальних стрибках з триметрового трампліну Вікторія Кесарь.

Сьогодні Вікторія Кесарь кваліфікувалася до фіналу у стрибках з 3-метрового трампліну і забезпечила собі індивідуальну олімпійську ліцензію у цій дисципліні.

У півфіналі 30-річна спортсменка показала 12-ий результат, набравши 262.70 бали. – інформує відомство.

Також зазначається, що ще одну олімпійську ліцензію Вікторія Кесарь здобула на цій світовій першості разом з Анною Письменською у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.

Нагадаємо

Українська команда зі стрибків у воду у складі Олексія Середи та Кирила Болюха завоювала бронзові медалі у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі, Катар.

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