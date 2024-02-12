Збірна Кот-д'Івуару стала тріумфатором Кубка африканських націй-2023
Київ • УНН
Збірна Кот-д'Івуару перемогла Нігерію з рахунком 2:1 і здобула свій третій титул на Кубку африканських націй.
Збірна Кот-д'Івуару втретє у своїй історії стала переможцем Кубка африканських націй-2023, обігравши у фіналі турніру команду Нігерії з рахунком 2:1, передає УНН.
Деталі
Збірна Кот-д'Івуару у фінальному матчі, який пройшов на на Stade Olympique Alassane Ouattara в Абіджані, Кот-д’Івуар, переграла збірну Нігерії - 2:1. На 38 хвилині матчу нігерійці завдяки зусиллям захисника грецького ПАОКу Трост-Еконга вийшли вперед. На 62 хвилині завдяки голу півзахисника івуарійців Франка Кессьє рахунок вдалося зрівняти.
Під завісу матчу переможний гол забив нападник дортмундської Борусії Себастьян Алле, встановивши остаточний рахунок. Зазначимо, що ця перемога на турнірі стала першою з 2015 року та третьою загалом.
Також Кот-д'Івуар вигравав турнір у 1992 році.
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