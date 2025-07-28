Сбор биологических данных военнослужащих: в Минобороны рассказали, как работает новая инициатива

$41.780.01
48.980.12
ukenru
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 34296 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
13:15 • 35892 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
12:47 • 73228 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:12 • 42757 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 47732 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 42347 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
28 июля, 09:46 • 41145 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
28 июля, 09:11 • 30464 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
28 июля, 08:08 • 27019 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
28 июля, 06:09 • 28704 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
73%
743мм
Популярные новости
Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения28 июля, 08:22 • 53370 просмотра
Непогода натворила бед в столице: молния вызвала возгорание дерева, метро "Лукьяновская" затопило12:11 • 10740 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 45267 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 68072 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 51540 просмотра
публикации
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 34277 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 53002 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 69572 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:47 • 73205 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 295150 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 46456 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 118926 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 58658 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 59047 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 54898 просмотра
Актуальное
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Беспилотный летательный аппарат
Ан-178
MIM-104 Patriot

Сбор биологических данных военнослужащих: в Минобороны рассказали, как работает новая инициатива

Киев • УНН

 • 990 просмотра

В Украине заработала централизованная система сбора биологического материала военнослужащих для быстрой идентификации. Процедура является обязательной во время военного положения, а данные хранятся в специальном Центре учета геномной информации.

Сбор биологических данных военнослужащих: в Минобороны рассказали, как работает новая инициатива

В Украине заработала централизованная система сбора биологического материала военнослужащих. Она позволяет создать единую базу для быстрой идентификации бойцов, в частности в случаях пропажи без вести или гибели. Данные хранятся в специальном Центре учета и, при необходимости, передаются правоохранителям, рассказали в Минобороны, передает УНН.

Детали

Во время военного положения отбор образцов биологического материала у военнослужащих является обязательным. Процедура проводится в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" от 9 июля 2022 года. Образцы собирают методом забора буккального эпителия (клетки внутренней поверхности щеки) с помощью аппликатора.

Для учета и хранения биологических образцов создан Центр учета геномной информации, который уже функционирует. Центр обеспечен необходимыми ресурсами и укомплектован личным составом

- сообщил майор медицинской службы Дмитрий Самофалов, врио директора Департамента здравоохранения Минобороны.

Министерство организовало полный цикл: отбор образцов в воинских частях, учебных заведениях и ТЦК, учет, хранение, а также передачу информации МВД в рамках уголовных производств.

Чтобы сдать биообразец, военнослужащий должен:

  • подать заявление с согласием на обработку персональных данных;
    • подтвердить личность и заполнить регистрационную карточку;
      • пройти инструктаж;
        • самостоятельно, в присутствии уполномоченного лица, произвести забор материала.

          Полученные данные фиксируются в журнале регистрации. Минобороны также сотрудничает с международными гуманитарными организациями, которые передают оборудование для отбора образцов в качестве благотворительной помощи. Благодаря этому в 2024–2025 годах ведомство получило оборудование, покрывающее почти 50% потребностей.

          Сейчас количество собранных образцов выросло более чем в восемь раз по сравнению с мартом. Также разрабатываются предложения по нормативному урегулированию идентификации военнослужащих по биометрическим и стоматологическим данным.

          Зеленский согласовал кадровые изменения в руководстве Минобороны24.07.25, 23:48 • 4607 просмотров

          Алена Уткина

          Алена Уткина

          Общество
          Министерство обороны Украины
          Министерство внутренних дел Украины
          Владимир Зеленский
          Украина
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9