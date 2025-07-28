Сбор биологических данных военнослужащих: в Минобороны рассказали, как работает новая инициатива

В Украине заработала централизованная система сбора биологического материала военнослужащих. Она позволяет создать единую базу для быстрой идентификации бойцов, в частности в случаях пропажи без вести или гибели. Данные хранятся в специальном Центре учета и, при необходимости, передаются правоохранителям, рассказали в Минобороны, передает УНН.

Детали

Во время военного положения отбор образцов биологического материала у военнослужащих является обязательным. Процедура проводится в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" от 9 июля 2022 года. Образцы собирают методом забора буккального эпителия (клетки внутренней поверхности щеки) с помощью аппликатора.

Для учета и хранения биологических образцов создан Центр учета геномной информации, который уже функционирует. Центр обеспечен необходимыми ресурсами и укомплектован личным составом - сообщил майор медицинской службы Дмитрий Самофалов, врио директора Департамента здравоохранения Минобороны.

Министерство организовало полный цикл: отбор образцов в воинских частях, учебных заведениях и ТЦК, учет, хранение, а также передачу информации МВД в рамках уголовных производств.

Чтобы сдать биообразец, военнослужащий должен:

подать заявление с согласием на обработку персональных данных;

подтвердить личность и заполнить регистрационную карточку;

пройти инструктаж;

самостоятельно, в присутствии уполномоченного лица, произвести забор материала.

Полученные данные фиксируются в журнале регистрации. Минобороны также сотрудничает с международными гуманитарными организациями, которые передают оборудование для отбора образцов в качестве благотворительной помощи. Благодаря этому в 2024–2025 годах ведомство получило оборудование, покрывающее почти 50% потребностей.

Сейчас количество собранных образцов выросло более чем в восемь раз по сравнению с мартом. Также разрабатываются предложения по нормативному урегулированию идентификации военнослужащих по биометрическим и стоматологическим данным.

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