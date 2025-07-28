Збір біологічних даних військовослужбовців: у Міноборони розповіли як працює нова ініціатива

В Україні запрацювала централізована система збору біологічного матеріалу військовослужбовців. Вона дозволяє створити єдину базу для швидкої ідентифікації бійців, зокрема у випадках зникнення безвісти чи загибелі. Дані зберігаються у спеціальному Центрі обліку та, за потреби, передаються правоохоронцям, розповіли у Міноборони, передає УНН.

Деталі

Під час воєнного стану відбір зразків біологічного матеріалу у військовослужбовців є обов’язковим. Процедура проводиться відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" від 9 липня 2022 року. Зразки збирають методом забору букального епітелію (клітини внутрішньої поверхні щоки) за допомогою аплікатора.

Для обліку та зберігання біологічних зразків створено Центр обліку геномної інформації, який вже функціонує. Центр забезпечений необхідними ресурсами та укомплектований особовим складом - повідомив майор медичної служби Дмитро Самофалов, т.в.о. директора Департаменту охорони здоров’я Міноборони.

Міністерство організувало повний цикл: відбір зразків у військових частинах, навчальних закладах і ТЦК, облік, зберігання, а також передачу інформації МВС у межах кримінальних проваджень.

Щоб здати біозразок, військовослужбовець має:

подати заяву зі згодою на обробку персональних даних;

підтвердити особу та заповнити реєстраційну картку;

пройти інструктаж;

самостійно, у присутності уповноваженої особи, зробити забір матеріалу.

Отримані дані фіксуються у журналі реєстрації. Міноборони також співпрацює з міжнародними гуманітарними організаціями, які передають обладнання для відбору зразків як благодійну допомогу. Завдяки цьому у 2024–2025 роках відомство отримало обладнання, що покриває майже 50% потреб.

Наразі кількість зібраних зразків зросла більш ніж у вісім разів порівняно з березнем. Також розробляються пропозиції щодо нормативного врегулювання ідентифікації військовослужбовців за біометричними та стоматологічними даними.

Зеленський погодив кадрові зміни в керівництві Міноборони