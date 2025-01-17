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Сбил двух 19-летних девушек на пешеходном переходе в Виннице: водитель Mercedes получил подозрение

Сбил двух 19-летних девушек на пешеходном переходе в Виннице: водитель Mercedes получил подозрение

Киев  •  УНН

 • 5128 просмотра

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22-летний водитель Mercedes-Benz совершил наезд на двух 19-летних пешеходов на переходе в центре Винницы. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы и лишение прав на 3 года.

Водителю Mersedes сообщено о подозрении за резонансное ДТП в центре Винницы, где двух 19-летних девушек сбили на пешеходном переходе, пишет УНН со ссылкой на Винницкую областную прокуратуру.

Детали

"Сообщено о подозрении 22-летнему жителю города Тульчин Винницкой области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшим тяжкие телесные повреждения)", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля "Mersedes-Benz", как указано, подозревается в совершении резонансного ДТП, которое произошло вчера, 16 января около 16:20 в центре Винницы. "Мужчина, двигаясь по улице Театральной, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, перед которым остановился автомобиль чтобы пропустить пешеходов, не сбавил скорость движения, пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу предназначенную для движения общественного транспорта и на переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летние пострадавшие с множественными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

"Прокурором в уголовном производстве в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В Виннице Mercedes сбил двух 19-летних девушек на пешеходном переходе16.01.25, 22:14 • 40347 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
vinnitsaВинница

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