В Виннице Mercedes сбил двух 19-летних девушек на пешеходном переходе
Киев • УНН
22-летний водитель Mercedes совершил наезд на двух 19-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе в Виннице. Пострадавшие госпитализированы, а водителю грозит до 8 лет лишения свободы.
В Виннице водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на двух девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его задержали, передает УНН со ссылкой на полицию Винницкой области.
Детали
Сегодня около 16.20 на улице Театральная водитель автомобиля Mercedes, житель Тульчинского района, совершил наезд на пешеходов.
Две девушки, в возрасте по 19 лет, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями они госпитализированы в больницу.
Следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении, а также избрания ему меры пресечения.
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«... начато расследование производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
По данным полиции, до избрания меры пресечения 22-летний водитель будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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