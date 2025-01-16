У Вінниці Mercedes збив двох 19-річних дівчат на пішохідному переході
Київ • УНН
22-річний водій Mercedes здійснив наїзд на двох 19-річних дівчат на нерегульованому пішохідному переході у Вінниці. Постраждалих госпіталізовано, а водію загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Вінниці водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на двох дівчат, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Його затримали, передає УНН із посиланням на поліцію Вінницької області.
Деталі
Сьогодні близько 16.20 на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes, мешканець Тульчинського району, здійснив наїзд на пішоходів.
Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.
Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.
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"... розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, до обрання запобіжного заходу 22-річний водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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