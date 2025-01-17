Збив двох 19-річних дівчат на пішохідному переході у Вінниці: водій Mercedes отримав підозру
Київ • УНН
22-річний водій Mercedes-Benz скоїв наїзд на двох 19-річних пішоходів на переході в центрі Вінниці. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі та позбавлення прав на 3 роки.
Водієві Mersedes повідомлено про підозру за резонансну ДТП у центрі Вінниці, де двох 19-річних дівчат збили на пішохідному переході, пише УНН з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.
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"Повідомлено про підозру 22-річному жителю міста Тульчина Вінницької області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілим тяжкі тілесні ушкодження)", - ідеться у повідомленні.
Водій автомобіля "Mersedes-Benz", як вказано, підозрюється у скоєнні резонансної ДТП, яка сталася вчора, 16 січня близько 16:20 у центрі Вінниці. "Чоловік, рухаючись по вулиці Театральній, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, перед яким зупинився автомобіль щоб пропустити пішоходів, не зменшив швидкість руху, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу призначену для руху громадського транспорту та на переході скоїв наїзд на двох пішоходів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 19-річні потерпілі з множинними тілесними ушкодженнями госпіталізовані до медичного закладу", - ідеться у повідомленні.
Підозрюваний затриманий. Автомобіль поміщений на арештмайданчик.
"Прокурором у кримінальному провадженні до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.
За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
У Вінниці Mercedes збив двох 19-річних дівчат на пішохідному переході16.01.25, 22:14 • 47022 перегляди