Савченко положили в больницу на операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Народному депутату Надежде Савченко, обвиняемой в государственной измене, сегодня делают операцию на колене. Об этом говорится на ее странице в Facebook, передает УНН.
По словам сестры Веры Савченко, Надежду положили в больницу для операции на колене. Она отметила, что различные специалисты оценивали ситуацию и решили, что лучше делать это сейчас.
"Надежде уже было больно сидеть. Она не могла долго сидеть даже на судебных заседаниях, вставала. Ситуация ухудшалась", - сказала В.Савченко.
При этом сестра Савченко заявила, что после операции Надежде необходимо остаться хотя бы на сутки в больнице, однако ее хотят забрать уже сегодня в СИЗО.
Операция проходит на улице Деловой, 10/1 в Киеве.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца мера пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко до 23 декабря этого года.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.