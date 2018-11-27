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8 марта, 13:20 • 101773 просмотра

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Савченко положили в больницу на операцию

Савченко положили в больницу на операцию

Киев  •  УНН

 • 31731 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Народному депутату Надежде Савченко, обвиняемой в государственной измене, сегодня делают операцию на колене. Об этом говорится на ее странице в Facebook, передает УНН.

По словам сестры Веры Савченко, Надежду положили в больницу для операции на колене. Она отметила, что различные специалисты оценивали ситуацию и решили, что лучше делать это сейчас.

"Надежде уже было больно сидеть. Она не могла долго сидеть даже на судебных заседаниях, вставала. Ситуация ухудшалась", - сказала В.Савченко.

При этом сестра Савченко заявила, что после операции Надежде необходимо остаться хотя бы на сутки в больнице, однако ее хотят забрать уже сегодня в СИЗО.

Операция проходит на улице Деловой, 10/1 в Киеве.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца мера пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко до 23 декабря этого года.

Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

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