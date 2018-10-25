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Савченко залишили під вартою ще на два місяці

Савченко залишили під вартою ще на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії савченко. Про це УНН повідомила її помічник Тетяна Проторченко.

“Залишили під арештом ще на два місяці”, — сказала вона.

Варто зазначити, що адвокати Савченко просили суд змінити їй тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Також понад 10 громадян висловили бажання взяти Савченко на поруки.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва залишив народного депутата Надію Савченко під вартою до 30 жовтня.

Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

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