Савченко оставили под стражей еще на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Надежде Савченко. Об этом УНН сообщила ее помощник Татьяна Проторченко.
"Оставили под арестом еще на два месяца", - сказала она.
Стоит отметить, что адвокаты Савченко просили суд изменить ей содержание под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Также более 10 граждан выразили желание принять Савченко на поруки.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 30 октября.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.