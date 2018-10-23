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Суд переніс засідання щодо продовження арешту Савченко на 25 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд переніс розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Надії Савченко на 25 жовтня, передає кореспондент УНН.

“...розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Савченко відкласти на 25 жовтня, на 9.30”, — повідомив слідчий суддя.

Крім того, слідчий суддя ухвалив призначити Надії Савченко безкоштовного захисника.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва залишив народного депутата Надію Савченко під вартою до 30 жовтня.

Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

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