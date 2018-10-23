Суд перенес заседание по продлению ареста Савченко на 25 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Шевченковский районный суд перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Надежде Савченко на 25 октября, передает корреспондент УНН.
"... рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Савченко отложить на 25 октября, 9.30", - сообщил следственный судья.
Кроме того, следственный судья постановил назначить Надежде Савченко бесплатного защитника.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 30 октября.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.