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Савченко поклали до лікарні на операцію

Савченко поклали до лікарні на операцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Народному депутату Надії Савченко, яка обвинувачується у державній зраді, сьогодні роблять операцію на коліні. Про це йдеться на її сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами сестри Віри Савченко, Надію поклали до лікарні для операції на коліні. Вона зазначила, що різні фахівці оцінювали ситуацію і вирішили, що краще робити це зараз.

“Надії вже було боляче сидіти. Вона не могла довго сидіти навіть на судових засіданнях, вставала. Ситуація гіршала”, — сказала В.Савченко.

При цьому сестра Савченко заявила, що після операції Надії необхідно залишитися хоча б на добу в лікарні, однак її хочуть забрати вже сьогодні в СІЗО.

Операція триває на вулиці Діловій, 10/1 в Києві.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко до 23 грудня цього року.

Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

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