Взрывотехники полиции Киева, которые сейчас работают в сводном отряде на Харьковщине в течение трех дней разминировали путь к авто с погибшим мужчиной, который подорвался на вражеской противотанковой мине. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

С заявлением об исчезновении сожителя к правоохранителям обратилась жительница Изюмщины-женщина сообщила, что мужчина уехал из дома и не вернулся. Для его розыска полицейские применили летательный дрон, с помощью которого обнаружили в поле поврежденное взрывом транспортное средство, по описанию похожее на автомобиль пропавшего.

Взрывотехники полиции Киева, которые сейчас работают в сводном отряде на Харьковщине, в течение трех дней разминировали путь к машине, чтобы достать тело 34-летнего погибшего водителя.

Трагический случай произошел на поле, которое плотно заминировано врагом противотанковыми минами. Чтобы "пробить" дорогу к фургону, мы сначала применяли металлодетекторы и щупы. В дальнейшем, чтобы ускорить поиски вражеских боеприпасов, мы подключили к работе беспилотную платформу для разминирования, с помощью которой в общей сложности прошли около 500 метров, - говорится в сообщении.

Когда проход стал безопасным, сотрудники полиции совместно с привлеченными службами достали тело погибшего, или родственники его могли похоронить. Всего во время работ на этом участке специалисты уже обнаружили около 100 противотанковых мин ТМ-62.

Работы по разминированию где оккупированных территорий еще продолжаются! Относитесь с ответственностью к собственной безопасности и не приближайтесь к территориям, которые отмечены соответствующими маркировочными средствами! - подчеркнули в полиции.

Напомним

В апреле в Бериславском районе Херсонской области во время проведения земляных работ на мине подорвался трактор, в результате чего пострадал водитель.