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Сапери три дні розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком на Харківщині

Київ • УНН

 • 29349 перегляди

Столичні вибухотехніки упродовж трьох днів розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком, який на Харківщині підірвався на ворожій міні, виявивши при цьому близько 100 протитанкових мін ТМ-62.

Сапери три дні розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком на Харківщині

Вибухотехніки поліції Києва, які наразі працюють у зведеному загоні на Харківщині упродовж трьох днів розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком, який підірвався на ворожій протитанковій міні. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Деталі

Із заявою про зникнення співмешканця до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини - жінка повідомила, що чоловік поїхав з дому та не повернувся. Для його розшуку поліцейські застосували літальний дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом транспортний засіб, по опису схожий на автомобіль зниклого.

Вибухотехніки поліції Києва, які наразі працюють у зведеному загоні на Харківщині, протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.

Трагічний випадок стався на полі, яке щільно заміновано ворогом протитанковими мінами. Аби "пробити" дорогу до фургону, ми спочатку застосовували металодетектори та щупи. Надалі, щоб пришвидшити пошуки ворожих боєприпасів, ми підключили до роботи безпілотну платформу для розмінування, за допомогою якої загалом пройшли близько 500 метрів,

- йдеться у повідомленні.

Коли прохід став безпечним, співробітники поліції спільно із залученими службами дістали тіло загиблого, аби родичі його могли поховати. Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.

Роботи з розмінування деокупованих територій ще тривають! Ставтесь із відповідальністю до власної безпеки та не наближайтесь до територій, які відмічені відповідними маркувальними засобами!

- наголосили у поліції.

Нагадаємо

У квітні у Бериславському районі Херсонської області під час проведення земляних робіт на міні підірвався трактор, внаслідок чого постраждав водій.

Ольга Розгон

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