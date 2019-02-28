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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 42042 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124397 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

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САП вынуждена отказаться от обвинений, выдвинутых экс-прокурору АТО

САП вынуждена отказаться от обвинений, выдвинутых экс-прокурору АТО

Киев  •  УНН

 • 10725 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Из-за признания неконституционной статьи о незаконном обогащении Специализированная Антикоррупционная прокуратура вынуждена будет отказаться от обвинений выдвинутых экс-прокурору АТО Константину Кулику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную САП.

“Судьба уголовного производства — в отношении бывшего прокурора сил АТО — понятна уже сейчас. Ему инкриминировалось лишь незаконное обогащение, от обвинения в совершении которого прокурор САП должен отказаться уже в следующем судебном заседании”, — сообщили в САП.

Напомним, обвинительный акт бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику вручили 21 октября в помещении НАБУ. Его обвинили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины (“Незаконное обогащение”).

Детективы НАБУ 7 октября 2016 завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика.

Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере более 1 млн 670 тыс. гривен. В то же время в этот же период расходы Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн. Следствие заявило, что большинство этих средств была потрачена в заведениях питания, на автозаправочных станциях и в магазинах.

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