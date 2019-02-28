САП вынуждена отказаться от обвинений, выдвинутых экс-прокурору АТО

“Судьба уголовного производства — в отношении бывшего прокурора сил АТО — понятна уже сейчас. Ему инкриминировалось лишь незаконное обогащение, от обвинения в совершении которого прокурор САП должен отказаться уже в следующем судебном заседании”, — сообщили в САП.

Напомним, обвинительный акт бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику вручили 21 октября в помещении НАБУ. Его обвинили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины (“Незаконное обогащение”).

Детективы НАБУ 7 октября 2016 завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика.

Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере более 1 млн 670 тыс. гривен. В то же время в этот же период расходы Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн. Следствие заявило, что большинство этих средств была потрачена в заведениях питания, на автозаправочных станциях и в магазинах.