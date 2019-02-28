САП змушена відмовитися від обвинувачень, висунутих екс-прокурору АТО

“Доля кримінального провадження — стосовно колишнього прокурора сил АТО — зрозуміла вже зараз. Йому інкримінувалось лише незаконне збагачення, від обвинувачення у вчиненні якого прокурор САП має відмовитись уже в наступному судовому засіданні”, — повідомили в САП.

Нагадаємо, обвинувальний акт колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні НАБУ. Його звинуватили у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України (“Незаконне збагачення”).

Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень.

Водночас у цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і становили близько 3,4 млн грн. Слідство заявило, що більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах.