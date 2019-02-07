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Суд відмовив в обранні запобіжного заходу екс-прокурору сил АТО

Суд відмовив в обранні запобіжного заходу екс-прокурору сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голосіївський райсуд м. Києва відмовив в обранні запобіжного заходу обвинуваченому екс-прокурору сил АТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"7 лютого 2019 року Голосіївський райсуд м. Києва не підтримав позицію прокурорів САП та відмовив в обранні запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що 6 лютого в Голосіївському районному суді міста Києва відбувся фактичний судовий розгляд кримінального провадження про обвинувачення колишнього прокурора сил антитерористичної операції Генеральної прокуратури України у незаконному збагаченні.

Під час засідання було розглянуто клопотання прокурорів САП про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у виді застави та накладення на нього грошового стягнення за неодноразові, без поважних причин, неявки до суду.

"Мотивами для такого клопотання є системні зриви обвинуваченим судових засідань. Так, будучи завчасно повідомленим про судове засідання 11 грудня 2018 року, підсудний його проігнорував, покинувши територію України для відпочинку зі своєю цивільною дружиною та дітьми у Домініканській Республіці. Аналогічним чином було зірвано судовий розгляд 22 травня 2018 року у зв’язку із перебуванням на медичному огляді у Німеччині", - зазначили у САП.

У зв’язку із такою поведінкою обвинуваченого судовий розгляд справи фактично не відбувався вже майже рік, що у свою чергу спричинило сплив покладених на нього запобіжних заходів.

Однак, за даними САП, 7 лютого 2019 року Голосіївський райсуд м. Києва не підтримав позицію прокурорів САП та відмовив в обранні запобіжного заходу, таким чином, визнавши поважними причинами неявки на засідання відпочинок у Домініканській Республіці та перебування на "лікарняному".

У САП нагадали, що обвинувальний акт щодо прокурора сил антитерористичної операції Генеральної прокуратури України було скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті ще 21 жовтня 2016 року. Останнє судове засідання, у якому досліджувались матеріали справи, за даними САП, було 24 липня 2018 року.

Дата наступного засідання буде повідомлена пізніше.

Нагадаємо, обвинувальний акт колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні НАБУ. Його звинувачують у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України ("Незаконне збагачення").

Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень.

Більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах. Водночас у цей же період витрати К.Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і становили близько 3,4 млн грн.

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