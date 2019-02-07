Суд отказал в избрании меры пресечения экс-прокурору сил АТО

"7 февраля 2019 года Голосеевский райсуд г. Киева не поддержал позицию прокуроров САП и отказал в избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что 6 февраля в Голосеевском районном суде города Киева состоялось фактическое судебное разбирательство уголовного производства об обвинении бывшего прокурора сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины в незаконном обогащении.

Во время заседания было рассмотрено ходатайство прокуроров САП об избрании обвиняемому меры пресечения в виде залога и наложении на него денежного взыскания за неоднократные, без уважительных причин, неявки в суд.

"Мотивами для такого ходатайства является системные срывы обвиняемым судебных заседаний. Так, будучи заблаговременно извещен о судебном заседании 11 декабря 2018 года, подсудимый его проигнорировал, оставив территорию Украины для отдыха со своей гражданской женой и детьми в Доминиканской Республике. Аналогичным образом было сорвано судебное разбирательство 22 мая 2018 года в связи с пребыванием на медицинском осмотре в Германии", - отметили в САП.

В связи с таким поведением обвиняемого судебное разбирательство фактически происходило уже почти год, что в свою очередь повлекло истечение возложенных на него мер.

Однако, по данным САП, 7 февраля 2019 года Голосеевский райсуд г. Киева не поддержал позицию прокуроров САП и отказал в избрании меры пресечения, таким образом, признав уважительными причинами неявки на заседание отдых в Доминиканской Республике и пребывание на "больничном".

В САП напомнили, что обвинительный акт в отношении прокурора сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины был направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу еще 21 октября 2016 года. Последнее судебное заседание, в котором исследовались материалы дела, по данным САП, было 24 июля 2018 года.

Дата следующего заседания будет сообщена позже.

Напомним, обвинительный акт бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику вручили 21 октября в помещении НАБУ. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ( "Незаконное обогащение").

Детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование по уголовному производстве по факту незаконного обогащения Кулика.

Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 года до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере более 1 млн 670 тыс. гривен.

Большинство этих средств было потрачено в заведениях питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы К.Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн.